Werner verleiht Tierschutzpreis

Erfurt/Heiligenstadt (dpa/th) - Gesundheitsministerin Heike Werner (Linke) verleiht heute den 24. Thüringer Tierschutzpreis in Heiligenstadt (Eichsfeld). Aus 16 Einsendungen wurden in diesem Jahr sechs Preisträger ausgewählt, wie das Gesundheitsministerium mitteilte. Das Preisgeld für die sechs Prämierten beträgt maximal 6000 Euro. Mit dem Tierschutzpreis sollen Menschen oder Gruppen geehrt werden, die besonderes Engagement zur Förderung des Tierschutzes gezeigt haben. Preise werden in den Bereichen "karitativer Tierschutz" und "artgerechte Haltung landwirtschaftlicher Nutztiere" verliehen.

Ab 2019 soll alle zwei Jahre auch ein Preis für die "Entwicklung von geeigneten Alternativmethoden zu Tierversuchen" vergeben werden. Dafür ist eine Summe von maximal 12 000 Euro vorgesehen.