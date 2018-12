Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hannover (dpa/lni) - Mit einem leicht rückläufigen Besucherzuspruch ist die Fachmesse "Pferd & Jagd" am Sonntag in Hannover zu Ende gegangen. Wie die Veranstalter mitteilten, kamen seit Donnerstag rund 102 100 Besucher zur Ausstellung; das waren etwa 300 weniger als im Vorjahr. Erstmals wurde gab es bei der Messe eine Veranstaltung zur Bedeutung des Pferdes als Wirtschaftsfaktor für das Land Niedersachsen, an der auch Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) teilnahm. "Wir als Land sind uns der Bedeutung des Pferdesports und der Zucht in Niedersachsen durchaus bewusst und unterstützen gerne alle Aktivitäten rund ums Pferd", sagte Weil laut Pressemitteilung. Auf großes Interesse sei darüber hinaus auch das Angebot für Jäger und Angler gestoßen. Die nächste Pferd & Jagd findet vom 5. bis 8. Dezember 2019 statt.