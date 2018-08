Insektensterben: Grüne fordern Änderung der Agrarpolitik

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hannover (dpa/lni) - Im Kampf gegen das Insektensterben fordert Niedersachsens früherer Landwirtschaftsminister Christian Meyer (Grüne) eine grundlegende Änderung der Agrarpolitik. Nach einer Anhörung zum Thema im Umweltausschuss des Landtags in Hannover sagte er am Montag: "Steuergelder darf es nur noch für naturverträgliche Bewirtschaftung und kleine Betriebe geben." Meyer argumentierte, die Agrarfördermittel zielten bisher nur auf wirtschaftliche Intensivierung, so dass für Hecken, Randstreifen und Rettungsinseln für Insekten oft kein Platz sei. "Das Insektensterben ist dramatisch", betonte Meyer. Das hätten auch die zur Anhörung eingeladenen Experten bestätigt.

Der flächendeckende Einsatz von Pestiziden und die Überdüngung machten der Honigbiene und den Wildinsekten den Garaus. Die Landesregierung will künftig die Folgen des Insektensterbens besser erfassen lassen, hatte sie Anfang August auf eine entsprechende große Anfrage der Grünen geantwortet. Studien zeigten teils dramatische Rückgänge von bis zu 80 Prozent, hatte das Umweltministerium betont.

Auf den Roten Listen stehen in Niedersachsen laut Anfrage 1432 von insgesamt 3536 dort erfassten Insektenarten. Von den 341 Wildbienenarten seien viele ausgestorben oder verschollen, bei den insektenfressenden Vögeln hätten sich die Bestände in den vergangenen zwölf Jahren fast halbiert.