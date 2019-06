Eisbomben und Elefantenduschen: Zootiere trotzen der Hitze

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hannover (dpa/lni) - Auch Tiere brauchen eine Abkühlung: Die niedersächsischen Zoos und Tierparks lassen sich in diesen Tagen einiges einfallen, damit die Tiere bei den hohen Temperaturen fit durch den Tag kommen. Besonders beliebt sind Eisbomben: Dazu werden Obst und Gemüse in einen Eimer gegeben, mit Wasser aufgefüllt und eingefroren.

"Das sorgt bei den Tieren für eine kleine Abkühlung, aber auch Beschäftigung", sagte Yvonne Riedelt vom Zoo Hannover am Mittwoch. Dickhäuter wie Nashörner und Elefanten werden außerdem abgeduscht. Die Tiere sind bei den hohen Temperaturen von sich aus recht ruhig, gehen an Wasserstellen baden oder ziehen sich in den Schatten zurück. "Da geht es den Tieren besser als den Tierpflegern, denn die kommen bei der Arbeit ordentlich ins Schwitzen", sagte Riedelt.