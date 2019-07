Amphibien und Libellen leiden unter Trockenheit und Hitze

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Göttingen (dpa/lni) - Viele wildlebende Tiere leiden zunehmend unter der Trockenheit und Hitze. Betroffen seien vor allem Amphibien, teilte die Umweltschutzorganisation BUND mit. Schon im vergangenen Jahr seien zahlreiche Kaulquappen bedrohter Arten wie Moorfrosch, Laubfrosch, Rotbauchunke oder Knoblauchkröte wegen des Wassermangels in den Laichgewässern vertrocknet, sagte BUND-Experte Georg Wilhelm. Dies wiederhole sich in diesem Jahr in noch größerem Ausmaß. "Ein solch totes Amphibienjahr wie 2019" habe er noch nicht erlebt.

Ähnlich verheerend sehe es derzeit für viele Libellen aus, erklärte BUND-Expertin Maike Sprengel-Krause. "Durch das Austrocknen von Gewässern, Mooren und Nasswiesen sowie Quellbereichen von Bächen haben wir massive Bestandsrückgänge." Weil Libellen als Larven zwei und bei manchen Arten sogar bis zu sechs Jahre im Wasser leben, gingen derzeit gleich mehrere Generationen "kaputt".