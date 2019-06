Wildbiologin: Wolf wird wieder sesshaft werden in Hessen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Wiesbaden/Hanau (dpa/lhe) - Der Wolf wird nach Einschätzung von Experten über kurz oder lang wieder sesshaft werden in Hessen. "Auf Dauer wird es so sein, dass sich der Wolf fest ansiedelt", sagte Marion Ebel vom Wildpark Hanau auf Anfrage. Daher sei es wichtig, dass mehr für den Schutz von Weidetieren getan wird. Vielen Schäfern gehe es finanziell ohnehin nicht so gut, gab Ebel zu Bedenken. Daher sei die finanzielle Unterstützung vom Land wichtig. "Das Problem ist nicht, dass wir zu viele Wölfe haben werden, sondern dass wir die Weidetiere besser schützen."

Im Moment werde es Wölfen oft noch zu leicht gemacht, Nutztiere zu reißen, sagte die Wildbiologin. "Er ist ein intelligenter Bursche." Allerdings sei es "gar nicht so schwer", mit Wölfen zu leben, den Menschen in Deutschland fehle es jedoch an Erfahrung. Ebel erinnerte daran, dass es beispielsweise in Afrika sehr viel gefährlichere Wildtiere gibt. "Da werden wir es doch wohl auf Dauer schaffen, mit diesem scheuen Waldbewohner zurecht zu kommen."

Das Hessische Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie listet für dieses Jahr bereits neun Nachweise von Wölfen auf. 2018 hatte es den Angaben zufolge keinen einzigen gegeben, 2017 insgesamt fünf. Ein Wolf mit eigenem Revier auf hessischem Boden lebte demnach zuletzt zwischen 2008 und 2011 im Reinhardswald bei Kassel. Nach den Worten von Ebel zog er weiter, weil er keine Partnerin fand.