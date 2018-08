Wildtiere helfen beim Säen und Bepflanzen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) - Viele Wildtiere helfen im September beim Säen und Bepflanzen. Die tierischen Förster verteilen Eicheln, Bucheckern, Zapfen, Haselnüsse und Kastanien, wie die Deutsche Wildtier Stiftung am Montag mitteilte. Natürlich sei es nicht Absicht der kleinen Tiere, mit ihrer Gärtnerei den Menschen zu helfen. Sie seien nur vergesslich, sagte Sprecherin Eva Goris. Eichhörnchen, Waldmaus, Tannen- oder Eichelhäher legen sich in diesen Wochen für die karge Winterzeit geheime Nahrungsdepots an. "Doch am Ende finden sie nicht alle ihre Verstecke wieder und werden so ungewollt zu Landschafts- und Naturgestaltern. Was nicht gefunden und gefuttert wird, wächst im nächsten Frühjahr zu einem neuen Pflänzchen heran." Dieser natürliche Prozess werde "Naturverjüngung" genannt.

Dabei erfüllen die vergesslichen Gärtner eine wichtige Aufgabe für das Ökosystem. So sorgt die Waldmaus nebenbei auch dafür, dass Pilzsporen verbreitet werden. Sie transportiert diese im Fell. Und Waldfrüchten wie Brombeeren und Blaubeeren hilft sie bei der Vermehrung, indem sie die Früchte isst.