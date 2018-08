Walross-Junges im Tierpark Hagenbeck krank

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) - Bangen im Tierpark Hagenbeck: Das am 17. Juni geborene Walrossbaby ist krank. Deshalb könne das Junge erstmal nicht mehr seine Bahnen im Außenbecken ziehen, teilte der Tierpark am Freitag mit. In den vergangenen Tagen habe es stark abgenommen und immer wieder Durchfall gehabt. Die Tierärzte vermuteten eine Unverträglichkeit der Ersatzmilch. Wegen einer Entzündung konnte Mutter Dyna keine eigene Muttermilch geben. "Leider existieren auf dem Gebiet von Walrossaufzuchten extrem wenig Erfahrungen", sagte Tierärztin Adriane Prahl. "Wir hoffen sehr stark, dass wir den Lütten bald stabilisieren können."