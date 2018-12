Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) - Der junge Tiger "Vitali" ist ausgezogen: Am Dienstag verließ der stattliche Kerl den Tierpark Hagenbeck in Hamburg. Er soll in Schottland eine eigene Familie gründen, sagte Parksprecherin Eveline Düstersiek. Sein neues Zuhause wird der Safari-Park Blair Drummond nahe der Stadt Stirling sein. "Ein Park, der viel Erfahrung mit Tigern hat." Auch dort werde großer Wert auf die Beschäftigung und geistige Gesunderhaltung der großen Raubkatzen gelegt.

"Vitali" ist ein echter Hamburger Großkater. Er wurde vor eineinhalb Jahren, am 15. Juni 2017, geboren. Als erster aus dem Wurf verlässt er jetzt seine Familie. Die Eltern und die drei Geschwister werden sich schnell an den Wegzug gewöhnen, denn auch in freier Natur sei es üblich, dass Jungtiere im Alter von eineinhalb bis zwei Jahren die Mutter verlassen, sagte Düstersiek.

Als Tiger-Baby war "Vitali" etwas Besonderes. "Er war zurückhaltend, ließ die anderen toben und beobachtete." Und - untypisch für eine Katze: "Er guckte erst, bevor er sprang", sagte Düstersiek. "Wir lassen ihn mit einem weinenden und einem lachenden Auge gehen."