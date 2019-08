Schlange sorgt in Eisdiele für Schrecksekunde

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) - Lange Schlangen vor Eisdielen sind bei den warmen Temperaturen nichts besonderes. Anders sieht es aus, wenn sich eine Schlange in der Toilette einer Eisdiele ringelt - eine echte! So geschehen im Eiscafé Kugellager in Hamburg-Groß Borstel, wie die "Hamburger Morgenpost" berichtete.

Dort fand ein Gast am Dienstagabend ein rund 70 Zentimeter langes Reptil, das sich an einem Fenster schlängelte. "Es war für alle eine Riesenschrecksekunde", sagte Eisdielenbesitzer Boban Dimcic der Deutschen Presse-Agentur am Donnerstag. Die alarmierte Polizei sei rasch vor Ort gewesen. "Die Kollegen haben dann einen Reptilienexperten hinzugezogen", sagte ein Polizeisprecher.

Der Fachmann habe die Schlange als harmlose Kornnatter identifiziert, die eigentlich in Nordamerika beheimatet ist. Ein Polizeibeamter habe das Tier dann eingefangen und ins Tierheim Süderstraße gebracht. Wie die Schlange in die Toilette der Eisdiele kam, war zunächst nicht bekannt.