Polizei rettet bei Auszug zurückgelassene Schildkröte

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) - Rettungsaktion für eine Schildkröte: Da der Bewohner einer Etagenwohnung in Hamburg-Rotherbaum bei seinem Auszug zwei Schildkröten auf seinem Balkon offensichtlich "vergessen" hat, mussten Polizei und Feuerwehr anrücken, wie die Polizei am Montag über soziale Medien mitteilte. Eins der beiden nur mit etwas Salat und Wasser versorgten Tiere sei schon tot gewesen, als die Beamten am Freitag Zugang zur Wohnung verschafft hätten. Die noch lebende Schildkröte habe auf dem Polizeirevier frisch gepflückten Löwenzahn erhalten, bevor sie dem Tierschutzverein übergeben worden sei. Gegen den ehemaligen Bewohner leitete die Polizei ein Strafverfahren wegen eines Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz ein.