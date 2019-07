Nachwuchs bei den Rebhühnern: "Küken sind Juli-Kinder"

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) - In Deutschland beginnt die Saison der Rebhühner. "Rebhuhnküken sind Juli-Kinder", wie die Deutsche Wildtier Stiftung am Montag mitteilte. "Die meisten Küken schlüpfen in diesem Monat aus ihren Eiern, die eines Geleges sogar zeitgleich. Dabei spornen sich die Küken gegenseitig mit munterem Gepiepe an", sagte Biologin Jenifer Calvi. Nach dem kollektiven Schlupf teilen sich die Rebhuhn-Eltern die Aufsicht über ihren hungrigen Nachwuchs.

Seit den 1980er Jahren ist die Rebhuhn-Population den Angaben zufolge europaweit um 94 Prozent geschrumpft. In Schleswig-Holstein beträgt der Bestand laut Wildtier-Kataster seit einigen Jahren stabil rund 9000 Revierpaare. Dabei liegt der Schwerpunkt auf der Geest nördlich der Eider und in Angeln. In weiten Teilen des Landkreises Plön sowie in Teilen des Landkreises Pinneberg westlich von Hamburg gibt es keine Rebhühner.