Kampfhunde sichergestellt: CDU fordert ausreichend Kontrolle

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) - Die Hamburger CDU zeigt sich besorgt über die steigende Anzahl von gefährlichen Hunden, die sichergestellt werden. Der Anstieg sei "ein Alarmzeichen", erklärte Dennis Gladiator, innenpolitischer Sprecher der CDU-Bürgerschaftsfraktion. "In einer beengten Großstadt müssen die Halter gefährlicher Hunde ausreichend kontrolliert werden."

Allein in den ersten drei Monaten des Jahres nahmen die zuständigen Behörden Hundebesitzern insgesamt 47 Kampfhunde weg, wie aus der Senatsantwort auf eine Kleine Anfrage hervorgeht, die die CDU Ende März gestellt hatte. Laut Hundegesetz gelten American Pitbull Terrier, American Staffordshire Terrier, Staffordshire Bullterrier und Bullterrier sowie Mischlinge mit diesen Rassen als gefährlich. Im Jahr 2018 waren 75 solcher Hunde sichergestellt worden, 2017 waren es 48 und 2016 insgesamt 44 gewesen.

Ordnungswidrig ist etwa das Halten gefährlicher Hunde ohne Erlaubnis oder Gassigehen ohne Leine und Maulkorb. Eine deutschlandweite Regelung zur Haltung von Kampfhunden gibt es nicht. Welche Rassen als gefährlich gelten, listen die einzelnen Bundesländer auf.

Obwohl immer mehr Hunde in der Hansestadt leben, ging die Zahl registrierter Beißvorfälle in den vergangenen Jahren unterdessen zurück. Im Jahr 2018 waren 68 Fälle gemeldet worden, in denen Hunde Menschen gebissen haben, wie die Gesundheitsbehörde mitteilte. 2017 waren demnach 75 Menschen angefallen worden, 2016 waren es noch 93 gewesen. Zurück ging im selben Zeitraum auch die Anzahl der Beißvorfälle insgesamt - also Fälle miteingerechnet, in denen Hunde andere Hunde angriffen. Am häufigsten bissen im vergangenen Jahr Mischlinge und Labrador Retriever zu, unter den Bezirken hatte Wandsbek die meisten Vorfälle zu verzeichnen.