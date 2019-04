Hamburgs Alsterschwäne sind zurück aus ihrem Winterquartier

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) - Mit Blaulicht und mehreren Booten sind die berühmten Hamburger Alsterschwäne am Dienstag in ihr Sommerquartier begleitet worden. Einige Schwäne schwammen dabei zielstrebig voran, während sich andere gemächlich von den Booten treiben ließen. Die von Schaulustigen begleitete Reise sei für die Tiere kein Stress, sagte Schwanenvater Olaf Nieß dazu. Er führte das Team an, das die rund 120 Tiere bis zur Außenalster eskortierte. Von dort aus verteilten sich die Höckerschwäne auf der Alster, um ihre angestammten Reviere aufzusuchen. Rund 20 Küken sind im vergangenen Jahr in den Brutgebieten auf die Welt gekommen.

2018 hatte der Rekordsommer den Tieren enorm zugesetzt. Die Hitze und die damit verbundene Algenbildung in den Gewässern wurde zum Problem für die Höckerschwäne. Vier Schwäne starben. "Die Befürchtung ist, dass es wieder so starke Algen geben wird", sagte Nieß. Doch das Hamburger Schwanenwesen habe sich mit dieser Thematik beschäftigt und Vorbeugungsmaßnahmen getroffen. Details dazu nannte er zunächst nicht.

Die Hamburger verehren ihre Alsterschwäne, weil sie als Symbol für die Freiheit und Unabhängigkeit der Hansestadt gelten. Das Hamburger Schwanenwesen hat eine jahrhundertelange Tradition. Die Hansestadt brach damit den Brauch, dass die Schwanenhaltung nur Königen und Fürsten vorbehalten war. Das Amt des Schwanenvaters gibt es seit 1674. Olaf Nieß besetzt somit die wohl älteste Planstelle Hamburgs.

Er kümmert sich das gesamte Jahr über um die Schwäne und andere Tiere. Den Winter verbringen die Höckerschwäne stets in ihrem eisfrei gehaltenen Winterquartier auf dem Eppendorfer Mühlenteich.