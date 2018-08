Feuerwehr versorgt vier erschöpfte Jungschwäne

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) - Vier erschöpfte Jungschwäne hat die Hamburger Feuerwehr am Sonntag von einer Straßenbrücke im Stadtteil Rahlstedt gerettet. Ein Anrufer hatte gemeldet, dass vier offenbar von ihren Eltern verlassene Jungschwäne auf der Brücke am Höltigbaum Flugversuche unternehmen würden und diese wegen zunehmender Entkräftung misslängen, teilte die Feuerwehr mit. Zusammen mit der Polizei trieben die Feuerwehrleute die vier Jungtiere auf der Brücke zusammen. Von den Einsatzkräften wurden die Schwäne daraufhin jeweils in spezielle Transportboxen gesetzt und anschließend zur weiteren Behandlung in das Tierheim Süderstraße gebracht.