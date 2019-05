Feuerwehr befreit Biberratte aus Regenrückhaltebecken

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) - Aus einer Notlage hat die Feuerwehr am Freitag in Hamburg-Ochsenwerder eine Nutria befreit. Eine Anwohnerin hatte die in einem Regenrückhaltebecken gefangene Biberratte entdeckt, wie ein Feuerwehrsprecher berichtete. Daraufhin rückten die Einsatzkräfte an. Sie versuchten rund eine Stunde lang das Tier unter anderem mit einem Kescher zu retten. Befreit hat sich die Nutria nach Angaben der Feuerwehr dann selbst, als die Einsatzkräfte eine unterirdische Schleusenklappe öffneten. Die Biberratte schwamm durch die Schleusenöffnung in das offene Gewässer, die Einsatzkräfte konnten wieder abrücken.