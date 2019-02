Der erste Storch ist zurück: in Hamburg klappert es wieder

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) - In Hamburg klappert es wieder. Der erste Storch des Jahres ist aus seinem Winterquartier zurück, wie der Naturschutzbund Deutschland (Nabu) am Dienstag berichtete. Auf dem Kirchwerder Hausdeich "bastelt" der Weltenbummler an seinem Nest und macht es hübsch für die Ankunft seiner Partnerin.

Die männlichen Störche erreichen laut Nabu als erstes ihre angestammten Nester. Die Partnerinnen ziehen kurze Zeit später nach. Die Brutzeit beginnt dann meist im April. Im vergangenen Jahr haben in Hamburg 23 Storchenpaare 59 Jungtiere großgezogen. "Ich hoffe sehr, dass die Hamburger Störche auch in diesem Jahr wieder ein ähnlich gutes Brutergebnis erzielen", sagte Jürgen Pelch vom Nabu.