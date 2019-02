Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) - Der kleine Elefant "Santosh" aus dem Tierpark Hagenbeck hat sich am Donnerstag zum ersten Mal in der Außenanlage des Geheges gezeigt. Gemeinsam mit Mutter Lai-Sinh und dem Rest seiner Herde spielte er im Freien. Santosh tobte mit seinem Halbbruder Raj durch die Anlage und buddelte kleine Löcher in den Boden.

Dabei lernte der sieben Wochen alte Elefant zum ersten Mal auch den Weg von der Freilaufhalle in das Außengehege und zurück. Die Tierpfleger entscheiden jeden Tag erneut, ob und wie lange die Elefanten ins Freigehege dürfen.