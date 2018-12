Alsterschwäne bekommen festes Winterquartier

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) - Das Winterquartier der Alsterschwäne am Eppendorfer Mühlenteich wird um eine feste und dauerhafte Unterkunft erweitert. Mit dieser Maßnahme sollen die Tiere vor den Gefahren einer Infektion mit Wildvogel-Geflügelpest besser geschützt werden, teilte der Senat am Freitag mit. In den vergangenen Jahren sei das Infektionsrisiko bei Wildvögeln und Geflügel in Deutschland sowie anderen Ländern Europas stark gestiegen. Ende 2017 wurde erstmalig auf Hamburger Gebiet das Virus bei Wildvögeln nachgewiesen.

Bisher wurden die Tiere durch eine mobile Zeltanlage am Eppendorfer Mühlenteich geschützt, die nun durch eine feste Halle ersetzt werden soll. Die Kosten in Höhe von 400 000 Euro werden aus den investiven Mitteln des Quartiersfonds der Finanzbehörde getragen. Die Alsterschwäne stehen seit dem 17. Jahrhundert in Hamburg unter besonderem Schutz. Seit 2009 ist für die Hege und Pflege der Tiere die Abteilung Schwanenwesen im Bezirk Hamburg-Nord zuständig.