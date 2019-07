28 Storchenpaare brüten erfolgreich in Hamburg: 67 Jungtiere

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) - Erfolgreiche Brutsaison für Störche in Hamburg: Mit 67 Jungstörchen von 28 Paaren ist das gute Vorjahresergebnis noch übertroffen worden. 2018 hatten nach Angaben des Naturschutzbundes 23 Paare 59 junge Störche aufgezogen. "Besonders freut es mich, dass wir in diesem Jahr auch neue Brutpaare hatten, die vier Storchennester zum ersten Mal besetzt haben", sagte der Storchenexperte des Nabu, Jürgen Pelch, am Mittwoch. Die diesjährige Brutsaison hatte früh begonnen. Der erste Weißstorch kam bereits im Februar aus seinem Winterquartier zurück und bezog sein Nest am Kirchwerder Hausdeich.

33 Paare begannen zu brüten - fünf blieben erfolglos. "Ein Grund für die Brutabbrüche könnte das knappe Nahrungsangebot gewesen sein", teilte der Nabu mit. Durch den Hitzesommer im vergangenen Jahr gebe es derzeit wenig Amphibien, auch Insekten würden immer weniger. "Deshalb füttern die Storcheneltern in diesem Sommer vor allem Feldmäuse und Regenwürmer."