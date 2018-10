Polizisten retten Schwanenpaar von der Autobahn

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Großenkneten (dpa/lni) - Zwei Schwäne auf der Autobahn 29 haben die Polizei auf Trab gehalten. Ein verletzter Schwan drohte am Mittwoch bei Großenkneten (Kreis Oldenburg) auf die Fahrbahn zu laufen. Beamte der Autobahnpolizei stoppten den Verkehr und fingen den Vogel zusammen mit einem Förster ein. Der Schwan kam nach Angaben der Polizei in eine Wildtierauffangstation in Rastede. Dort stellten die Experten fest, dass das Jungtier sich den Flügel gebrochen hatte. Kurze Zeit später musste die Polizei erneut ausrücken, weil sich wieder ein Schwan auf A29 befand. Wieder fingen die Beamten ihn ein - und sorgten dafür, dass das Schwanenpaar jetzt wieder glücklich vereint ist.