Husarenaffen-Nachwuchs im Tierpark Gotha

Gotha (dpa/th) - Knapp drei Monate nach seiner Geburt ist ein kleiner Husarenaffen-Junge jetzt im Tierpark Gotha zu erleben. Angelehnt an den Namen seines Bruders "Watson" rufen ihn die Tierpfleger "Holmes", wie der Tierpark am Donnerstag mitteilte. "Holmes ist noch viel bei seiner Mutter, geht aber immer öfter auf eigene Erkundungstouren", berichtete Tierparkleiterin Constanze Mattes. "Wenn er dann alt genug ist, werden er und sein Bruder an andere zoologische Einrichtungen weitergegeben, um so zur Arterhaltung beizusteuern."

Der natürliche Lebensraum der Husarenaffen sind den Angaben des Tierparks zufolge die Savannen und offenen Graslandschaften in Zentralafrika. Sie leben hauptsächlich am Boden und sind mit Geschwindigkeiten von bis zu 55 Kilometern in der Stunde sehr schnelle Läufer.