Weitere Ortsteile in Gera von Schwammspinner-Raupen befallen

Gera (dpa/th) - Fünf weitere Ortsteile in Gera sind von Schwammspinner-Raupen befallen. Allerdings seien die Tiere dort nur vereinzelt zu sehen, etwa in Büschen oder auf Gehwegen, sagte eine Sprecherin der Stadt am Dienstag auf Anfrage. Einen massenhaften Befall mit Millionen Raupen wie im Ortsteil Liebschwitz gebe es nicht.

Seit mehr als drei Wochen kämpfen die Anwohner dort gegen die schwarzbraunen Raupen. Die Tiere knabbern nicht nur massenweise Pflanzen in den Gärten ab, sondern kriechen auch an Häuserwänden entlang - und manchmal an Beinen von Menschen hoch. Am Mittwochabend will die Stadt zum aktuellen Stand der Raupenplage informieren. Die Raupen verpuppen sich gewöhnlich bis spätestens Anfang Juli.