Feuerwehr befreit Schafbock aus Futtergestell

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Geisenheim (dpa/lhe) - Die Feuerwehr hat einen Schafbock aus einer Futterkrippe im Rheingau-Taunus-Kreis befreit. Das Tier hatte sich am Sonntag auf einer Weide in Geisenheim-Johannisberg mit seinen Hörnern in dem Gestell aus verzinktem Stahl verfangen, wie der Stadtbrandinspektor der Stadt Geisenheim, Peter Bach, am Montag berichtete. Zwei Wanderer hatten dies bemerkt und die Leitstelle verständigt. Die Feuerwehr schnitt ein Stück der Stahlsäule weg und befreite das Tier. Der Bock sei ganz ruhig gewesen, sagte Bach. "Er ist gleich zurück zur Herde. Alles gut."