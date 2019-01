Seit drei Monaten entlaufene Kuh erneut gesichtet

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Geisenhausen (dpa/lby) - Seit knapp drei Monaten ist eine Kuh in einem Wald in Niederbayern unterwegs. Nun haben Passanten gemeldet, das braune Vieh wieder gesehen zu haben. Das namenlose Tier halte sich demnach im südlichen Bereich von Geisenhausen (Landkreis Landshut) auf, teilte die Polizei am Dienstag mit. Dort sei sie am Montag gesichtet worden. "Es ist ein Katz-und-Maus-Spiel", sagte ein Polizeibeamter. Das Tier sei seit seinem Verschwinden immer mal wieder gesichtet worden, sei dann aber schnell wieder abgetaucht.

Den Angaben zufolge gestaltet es sich kompliziert, die Kuh einzufangen. Sie sei mittlerweile "fast schon wild, das macht das Ganze schwierig". Ein Tierarzt sei in Alarmbereitschaft. Die Kuh war Mitte Oktober von einem Bauernhof in Geisenhausen entlaufen. Damals war mit einem Hubschrauber und einer Drohne nach ihr gesucht worden.