Polizei sucht Kuh mit Hubschrauber und Drohne

Geisenhausen (dpa/lby) - Mit einem Hubschrauber und einer Drohne hat die Polizei in Niederbayern nach einer Kuh gefahndet. Ein Passant habe am Dienstag die Beamten alarmiert, weil er das Tier in der Nähe einer Straße gesehen hatte, sagte ein Polizeisprecher. Die Suche aus der Luft bei Geisenhausen (Landkreis Landshut) sei bis zum Nachmittag aber erfolglos geblieben - und wurde eingestellt. Bei Twitter warnte die Polizei Verkehrsteilnehmer vor der Kuh.