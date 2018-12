Freiburger Reh wieder in Freiheit

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Freiburg (dpa/lsw) - Das mehrfach in der Freiburger Innenstadt gesichtete Reh ist zurück in den Wald gebracht und freigelassen worden. Ein Förster habe sich um das Tier gekümmert, sagte ein Sprecher der Polizei am Montag. Seitdem sei das Reh nicht mehr gesichtet worden. Das Jungtier war am Sonntagmorgen nach einem nächtlichen Abstecher zum Weihnachtsmarkt von der Polizei gefasst und hinter einem Zaun untergebracht worden. Das erste Mal war das Reh am Nikolaustag auf dem Messegelände gesichtet worden. Die Polizei hatte spekuliert, ob es sich um ein Rentier handeln könnte: "Rudolph auf dem Messplatz?", hieß es damals in einer Mitteilung.