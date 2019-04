Turmfalkenei im Umweltministerium: Brutzeit per Livestream

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Erfurt (dpa/th) - Bald wird es ein Turmfalkenküken im Thüringer Ministerium für Umwelt, Energie und Naturschutz geben. Ein Ei liege in der Niststelle im Dach des Ministeriumsgebäudes, teilte die Behörde am Dienstag mit. In etwa vier Wochen soll das Tier schlüpfen. Die Brutzeit und auch die spätere Aufzucht kann per Livestream beobachtet werden. Seit fast 20 Jahren nisten Turmfalken den Angaben nach unter dem Dach des Ministeriums. "Der Platz ist bei den Turmfalken sehr beliebt und bleibt nie leer", sagte ein Sprecher des Ministeriums. Die Falken sind nicht die einzigen tierischen Ministeriumsbewohner - der Dachstuhl dient auch als Heim für Fledermäuse, im Hof leben zwei Bienenvölker.