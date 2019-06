Rassehunde- und Rassekatzen-Ausstellung in Erfurt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Erfurt (dpa/th) - In Erfurt hat am Samstag die Internationale und Nationale Rassehunde- und Rassekatzen-Ausstellung begonnen. Über 3600 Hunde und 120 Katzen tummeln sich bis Sonntag auf dem Messegelände, wie die Messe Erfurt vorab informierte. Züchter und Besitzer haben die Möglichkeit, ihre Tiere auf Ausstellungen zu präsentieren, an verschiedenen Wettbewerben teilzunehmen und sich fachlich auszutauschen. Dazu gibt es ein umfangreiches Showprogramm. Im vergangenen Jahr besuchten 14 000 Menschen die zweitägige Schau.

Während der Handel mit Rassekatzen eher ein Nischenmarkt ist, werden Rassehunde immer beliebter. "Die kontrollierte Rassehundezucht hat zwar weniger zugenommen, aber die Rassehundehaltung und der unseriöse Rassehundehandel - das sind Wachstumsmärkte", sagt der Pressesprecher des Verbands für das Deutsche Hundewesen (VdH), Udo Kopernik. Der Thüringer Chef des VdH, Rainer Jacobs, riet Interessenten, sich genau über die Bedingungen der Züchtung zu informieren.