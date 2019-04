Neue Ringelschwänze im Gehege: Lemuren-Nachwuchs in Erfurt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Erfurt (dpa/th) - Die Katta-Lemuren im Zoopark Erfurt haben Nachwuchs bekommen. Die Jungen turnten nun schon gemeinsam mit ihren Eltern durch ihr Gehege, teilte der Zoo am Dienstag mit. Allerdings stellten sich die Mitte März geborenen kleinen Säugetiere dabei noch nicht so geschickt an wie die Alten.

Lemuren zählen zu den Primaten, erinnern optisch aber eher an eine Mischung aus Katze und Affe. Sie sind etwa gut an ihrem Gesicht mit großen, von schwarzen Fellhaaren umgebenen Augen zu erkennen. Ihr langer Schwanz, den sie etwa beim Klettern auf Bäumen zum Balancieren verwenden, ist unverkennbar schwarz-weiß-geringelt. In freier Wildbahn leben die Kattas auf der Insel Madagaskar.