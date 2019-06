Löwenjunges im Erfurter Zoo heißt Latika

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Erfurt (dpa/th) - Das zweite Löwenjunge im Erfurter Zoo hat den Namen Latika bekommen. Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) habe den Namen ausgewählt, wie ein Sprecher des Zooparks am Montag sagte. Ramelow hatte zuvor die Patenschaft für den kleinen Löwen übernommen und Zoobesucher aufgerufen, Vorschläge einzureichen. Der Name wurde am Montag während eines Kinderfestes bekanntgegeben. Latikas Brüderchen hat schon länger einen Namen: Er heißt Makuti. Beide Mini-Raubkatzen erblickten am Karfreitag das Licht der Welt.

Unmittelbar nach ihrer Geburt hatte sich im Erfurter Zoo ein Drama um Löwenmutter Bastet abgespielt. Es ging ihr zwischenzeitlich sehr schlecht. Wie sich später herausstellte, trug sie noch ein Geschwisterchen von Latika und Makuti in ihrem Bauch, das allerdings noch im Leib der Mutter gestorben war. Bastet erlitt deswegen eine Blutvergiftung.

"Ihr Zustand war sehr bedenklich", sagte ein Zoo-Sprecher. Die Löwin sei apathisch gewesen, hätte sich nicht mehr ihre Jungen gekümmert. Zwischendurch mussten Latika und Makuti von einer Pflegerin mit der Flasche versorgt werden. "Das versucht man eigentlich immer zu vermeiden", sagte der Sprecher.

Nach einer Not-Operation erholte sich Bastet dann aber zügig wieder und ließ auch ihren Nachwuchs wieder an sich heran. "Den Löwenbabys geht es prächtig", sagte der Sprecher nun. Auch Bastet scheint sich gut erholt zu haben. "Sie zeigt ein aggressives Verhalten gegenüber den Pflegern. Das ist gut, ein normales Schutzverhalten", sagte der Sprecher.