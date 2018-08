Hund öffnet Wohnungstür und löst Polizeieinsatz aus

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Erfurt (dpa/th) - Wer seinen Hund allein zuhause lässt, sollte besser die Wohnungstür abschließen: Ein Vierbeiner in Erfurt hat die Tür von selbst geöffnet und einen Polizeieinsatz ausgelöst. Eine Nachbarin fand den Hund verängstigt auf der Treppe vor der offenen Wohnungstür seiner Besitzer, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Er war bei dem Vorfall am Mittwoch wohl gegen die Klinke der nicht abgeschlossenen Tür gesprungen. Weil auf Klingeln und Klopfen niemand reagierte, rief die Nachbarin die Polizei. Die Beamten fanden niemanden und verständigten die Hundebesitzer, die arbeiten waren. Es stellte sich heraus, dass der Hund sich so schon zuvor einmal Freilauf verschafft hatte.