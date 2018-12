Erfurter Naturkundemuseum zeigt weißes Reh

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Erfurt (dpa/th) - Ein nach Angaben der Stadt deutschlandweit einzigartiges, ausgestopftes weißes Reh ist bis Ende Januar 2019 im Naturkundemuseum Erfurt zu sehen. Das Tier war im Januar 2018 bei einem Unfall mit einem Auto getötet worden, nachdem es seit fünf Jahren immer wieder in der Nähe von Ranis im Saale-Orla-Kreis gesichtet worden war, wie die Stadtverwaltung am Dienstag mitteilte. Nach Ablauf der Ausstellungszeit kommt das seltene Reh nach Angaben des Museums zurück in die Sammlung und wird nicht in dessen Dauerausstellung integriert.

Weiße Tiere seien in freier Wildbahn sehr selten und erreichten kaum das Erwachsenenalter, hieß es. Nachteilig sei die Färbung, weil sie die Tarnung erschwere und Raubtieren erleichtere, die Tiere zu entdecken. Jäger verstießen gegen die Ehre der Waidleute, wenn sie ein weißes Reh schießen. Der Sage nach kommt Unglück über sie und ihre Familien, wenn sie es dennoch tun.