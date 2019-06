Erfurter Löwenkätzchen heißt Latika

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Erfurt (dpa/th) - Im Erfurter Zoo haben jetzt beide Löwenkinder einen Namen. Das Löwenkätzchen heißt Latika. Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) habe den Namen ausgewählt, sagte ein Sprecher des Zooparks am Montag. Latikas Brüderchen heißt Makuti. Ramelow hatte die Patenschaft für das kleine Löwenkätzchen übernommen und Zoobesucher aufgerufen, Namens-Vorschläge einzureichen. Der Name wurde am Montag während eines Kinderfestes bekanntgegeben. Beide Mini-Raubkatzen erblickten an Karfreitag das Licht der Welt. Nachdem es ihrer Mutter zwischenzeitlich sehr schlecht ging, scheint Löwin Bastet inzwischen wieder fit zu sein.