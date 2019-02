22 Monate schwanger: Elefantenkuh in Erfurt erwartet Baby

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Erfurt (dpa/th) - Zoobesucher in Erfurt können sich auf eine neue Attraktion freuen: Elefantenkuh Chupa ist schwanger und erwartet Nachwuchs. Bis der Mini-Dickhäuter aber das Licht der Welt erblickt, sei Geduld gefragt, teilte der Zoopark am Donnerstag mit. Denn Elefantenkühe sind fast zwei Jahre lang schwanger. Das sei eine der längsten Tragezeiten bei Säugetieren. Chupa werde also voraussichtlich im Juli/August 2020 ein kleines Kalb auf die Welt bringen. Es soll das erste im Zoopark Erfurt geborene Elefantenkind werden, hieß es in der Mitteilung. Vater in spe sei der Bulle Kibo, der auch "schon fleißig" mit einer weiteren Elefantendame im Zoo angebandelt habe.

Die Zucht Afrikanischer Elefanten sei wichtig, weil die Tiere in freier Wildbahn durch die Zerstörung ihres Lebensraums und Wilderer bedroht seien, teilte der Zoopark mit.