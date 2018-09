Tiertransporter mit totem Kalb gestoppt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Engen (dpa/lsw) - Die Polizei hat bei einem Tiertransporter auf der Autobahn 81 mehrere Mängel festgestellt. So fanden die Polizisten etwa ein totes Kalb im Fahrzeug und stellten Probleme an der Tränkeanlage fest. Der polnische Lastzug war mit insgesamt 213 Kälbern beladen, die von der Slowakei nach Spanien unterwegs waren. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, war das Zugfahrzeug auch höher als erlaubt, weshalb die Beamten den Transport zwischen den Anschlussstellen Engen und Geisingen stoppten.

Beide Fahrer gaben an, sie könnten das Dach nicht einfahren, da die Tiere auf dem Oberdeck sonst nicht ausreichend Platz hätten. Beamte des Veterinäramtes ließen am Mittwoch schließlich 38 Tiere auf einen anderen Transporter umladen und das verendete Kalb aus dem Fahrzeug entnehmen. Nachdem die Kälber umgeladen waren konnte das Dach eingefahren werden, der Tiertransport wurde fortgesetzt.