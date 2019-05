Direkt aus dem dpa-Newskanal

Duisburg (dpa/lnw) - Unbekannte haben zwei Pferde in Duisburg mutmaßlich vergiftet. Ein Tierarzt schläferte das Pferd einer 41 Jahre alten Frau ein, nachdem er am Freitag Vergiftungssymptome festgestellt hatte, wie die Polizei mitteilte. Die Besitzerin gab wiederum Hinweise auf ein anderes Pferd, das mit Vergiftungssymptomen in einer Tierklinik eingeschläfert worden sei. Die Beamten ermitteln, ob die Pferde tatsächlich vergiftet wurden und leiteten ein Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz ein.