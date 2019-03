Souvenir beschlagnahmt: Siam-Krokodil als Geldbörse

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Düsseldorf (dpa/lnw) - In die Augen eines seltenen Siam-Krokodils haben Zöllner bei einer Gepäckkontrolle am Düsseldorfer Flughafen geblickt. Das tote Jungkrokodil sei zu einer größeren Geldbörse verarbeitet worden, berichtete ein Zollsprecher am Mittwoch. Ein Gelsenkirchener hatte bei seiner Rückkehr aus Vietnam das geschmacklose Mitbringsel im Gepäck.

Siam-Krokodile seien vom Aussterben bedroht und deswegen besonders streng geschützt, teilte Zollsprecher Fabian Pflanz mit. Derzeit werde die Zahl der noch lebenden Tiere auf unter 1000 Exemplare geschätzt. Das präparierte Krokodil wurde beschlagnahmt und gegen den 47-Jährigen ein Strafverfahren eingeleitet.