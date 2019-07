Nabu informiert über Schutzmöglichkeiten gegen den Wolf

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamminkeln (dpa/lnw) - Ein wildlebender Wolf im Raum Schermbeck macht den Schafhaltern in der Region zunehmend Sorgen: Denn das Tier mit der Kennung GW954f fällt immer wieder Schafe auf Weiden an. Allein auf das Konto dieser Wölfin gehen bislang rund 20 Angriffe auf Nutztiere. Mit einem "Zaunaktionstag" (13.00 Uhr) in der Dingdener Heide am Rand des westlichen Münsterlands will der Naturschutzbund Nabu Schäfer über Möglichkeiten des Schutzes informieren. Zusätzlich wird eine Ausstellung über den Wolf gezeigt.

Dass das Verhalten der in der Region lebenden Wölfin "auffällig" sei, meint auch der Naturschutzbund. Das Tier hat sich im Gebiet zwischen dem nördlichen Ruhrgebiet und dem Münsterland angesiedelt. Der Schafzuchtverband Nordrhein-Westfalen hat Umweltministerin Ursula Heinen-Esser (CDU) aufgefordert, eine Lösung für "derart auffällige Tiere" zu finden. In NRW haben sich seit 2018 in drei Gebieten einzelne Wölfe angesiedelt.