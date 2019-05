Bargeld-Spürhund "Luke" erschnüffelte 1,2 Millionen Euro

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Düsseldorf (dpa) - Zoll-Spürhund "Luke" hat in seinem ersten halben Jahr am Düsseldorfer Flughafen bereits insgesamt 1,2 Millionen Euro Bargeld an Passagieren erschnüffelt. Der dreijährige Schäferhund ist nach Angaben des Zolls der derzeit einzige für Kontrollen am Menschen ausgebildete Bargeld-Spürhund in Deutschland. Bei 21 Passagieren zeigte "Luke" an, dass sie eine verdächtig große Summe Bargeld bei sich haben.

Seit 2007 müssen mehr als 10 000 Euro Bargeld beim Zoll angemeldet werden, wenn sie in die oder aus der EU gebracht werden. Das soll Terrorfinanzierung, Geldwäsche und Schwerkriminalität wie Drogenhandel erschweren. "Luke" ist trainiert auf Euro, US-Dollar, britische Pfund und türkische Lira.