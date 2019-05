Zwei Schneeleoparden im Dresdner Zoo geboren

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Dresden (dpa/sn) - Nachwuchs im Dresdner Zoo: Am 18. April hat das Schneeleoparden-Weibchen Istari Zwillinge zur Welt gebracht. Am Donnerstag seien die Welpen von einem Tierarzt untersucht worden, teilte Zoodirektor Karl-Heinz Ukena am Montag mit. Das Männchen und das Weibchen entwickelten sich sehr gut.

Raubtierpfleger des Zoos wollen in den kommenden Tagen Namen für die kleinen Schneeleoparden auswählen. Laut Zoodirektor dürfen die Welpen frühestens im Juli die Außenanlage erkunden, dann können auch die Besucher einen Blick auf sie werfen.