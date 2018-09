Tierärzte kommen zu zweitägigem Kongress in Dresden zusammen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Dresden (dpa/sn) - Tierärzte aus ganz Deutschland kommen von heute an für zwei Tage in Dresden zusammen und diskutieren über die Zukunft ihres Berufsstands. Im Mittelpunkt stehen dabei die Veränderungen im Arbeitsalltag von Kleintier- und Nutztierpraxen, teilte die Bundestierärztekammer (BTK) mit. "Es gilt, [...] intensiv zu diskutieren, wie man alle [...] Kollegen am besten auf die neuen Anforderungen der Zukunft vorbereitet", sagte Uwe Tiedemann, Präsident der Bundestierärztekammer (BTK) vor dem Kongress. Der alle drei Jahre stattfindende Deutsche Tierärztetag ist das größte berufspolitische Treffen der Veterinärmediziner.