Reichlich Nachwuchsfreuden in sächsischen Zoos

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Dresden (dpa/sn) - In den Zoologischen Gärten und Tierparks in Sachsen ist in den ersten Wochen des Jahres schon reichlich Nachwuchs angekommen. So hat in Dresden Anfang März Trampeltierstute Inka einen kleinen Hengst mit Namen Boromir zur Welt gebracht, teilte der Zoo mit. Trampeltiere sind zweihöckrige Kamele. Schon im Februar wurde Goldtakinen-Mädchen Banjong geboren. Goldtakine gehören zu den Ziegenartigen und sind in den Gebirgswäldern im zentralen China beheimatet. Der 1861 gegründete Zoo mit seinen aktuell rund 1500 Tieren ist nach Berlin, Frankfurt und Köln der viertälteste Deutschlands und ist vor allem mit der Haltung und Zucht von Sumatra-Orang-Utans bekannt geworden.

Im Elefantentempel des Leipziger Zoos hat Ende Januar Elefantenkuh Hoa ein Junges geboren. Die Tierpfleger helfen der 33-Jährigen bei den Mutterpflichten, denn Hoa kümmert sich nach zwei gescheiterte Aufzuchten nicht wie gewünscht um ihr Junges. Doch dem Jungbullen geht es laut Zoo gut. Er wiege aktuell fast 100 Kilogramm. Die eigentliche Spezialität des Zoos sind jedoch Großkatzen: Er galt einst als "Löwenfabrik".

Der Tierpark Chemnitz hat dagegen die Haltung Mesopotamischer Damhirsche aufgegeben. Im Europäischen Zuchtprogramm habe es kaum Nachwuchs und deshalb auch keine neuen Tiere geben, um die Chemnitzer Gruppe aufzustocken, hieß es. Jetzt sind die ersten Vietnam-Sikahirsche auf der Anlage eingezogen. Die Tierart ist in ihren natürlichen Verbreitungsgebieten vom Aussterben bedroht.