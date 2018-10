Entflogener Großpapagei aus Zoo: Einfangversuche ohne Erfolg

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Dresden (dpa/sn) - Der vor knapp drei Wochen aus einer Voliere im Dresdner Zoo entflogene Großpapagei genießt offenbar seine Freiheit. "Er ließ sich bisher nicht locken", sagte eine Sprecherin am Freitag. Das Hyazinth-Ara-Weibchen verschmähte seine gefüllte Futterschale, die in einem großen Käfig stand. Den zahlreichen Hinweisen zufolge, die über die Hotline oder Facebook nahezu täglich eingehen, fliegt das Tier mit auffällig kobaltblauem Gefieder südlich der Elbe zwischen Südhöhe und Niedersedlitz umher.

Der Vogel sowie ein Hellroter Ara waren am 16. September durch ein Loch in der Voliere ins Freie geflogen. Während der rote Papagei eine Woche später nahe des Tierparks eingefangen werden konnte, hält sich das Hyazinth-Ara-Weibchen meist unerreichbar hoch in Bäumen. Fotos zeigen es zwischen Zapfen einer Fichte, Blüten fressend auf einer Birke, Walnüsse kauend in einem privaten Garten oder auf einem Baukran hockend.

"Momentan gibt es genug Futter, auch die Obstbäume tragen Früchte", sagte die Zoosprecherin. Dank der warmen Tage könne der Vogel auch Temperaturunterschiede zu den kalten Nächten ausgleichen. Vor dem ersten Frost soll der blaue Ara wieder unter ihnen sein. "Es ist weiterhin Geduld gefragt." Wenn alle Versuche nicht fruchten, soll sein Partner der Lockvogel sein. "Das ist aber das letzte Mittel."