Dompteur muss für ausgebüxte Zebras zahlen

Dresden (dpa/sn) - Der spontane Ausflug der Zebras vom Weihnachtszirkus in Dresden kommt deren Dompteur teuer zu stehen. "Er muss den Einsatz bezahlen", sagte ein Sprecher der Polizeidirektion Dresden am Donnerstag. Zuerst berichtete die Online-Ausgabe der "Sächsischen Zeitung". Die gestreiften Vierbeiner waren am 17. Dezember 2018 nach einer Probe durch ein Geräusch aufgeschreckt worden und durch ein offenes Tor entlaufen.

Ihre Flucht hatte stundenlang für Aufregung im Stadtgebiet gesorgt. Sie stoben, jedes in eine andere Richtung, am Landtag vorbei am Elbufer entlang, in die Altstadt und sogar bis zur etwa fünf Kilometer entfernten Waldschlösschenbrücke. Drei von ihnen konnten wieder eingefangen werden, das vierte starb aufgrund von Stress. Die Polizei war mit sieben Streifenwagen und berittenen Beamten unterwegs.