Ausgebüxt: Mini-Känguru im Garten gefunden

Großenhain (dpa/sn) - Ein Mini-Känguru im Garten: In Großenhain haben Anwohner auf ihrem Grundstück ein kleines Känguru entdeckt. Sie hatten am Donnerstagabend die Polizei verständigt, dass ein Känguru in ihrem Garten stehe, wie ein Sprecher der Polizei am Freitag mitteilte. Das kleine Beuteltier wurde eingefangen und einer Tierpension übergeben. Die Suche nach dem Besitzer sei angelaufen. Laut Polizei handelte es sich wahrscheinlich um ein Zwergsteinkänguru. Diese gehören mit einer Körperlänge von etwa 30 Zentimetern zu den kleinsten Kängurus.