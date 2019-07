Auf Autobahn festgeklebter Greifvogel stirbt nach Rettung

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Darmstadt (dpa/lhe) - Der von der Polizei auf der Autobahn 5 bei Darmstadt gerettete Greifvogel ist gestorben. Der Sperber habe sich bereits bei der Rettung in einem besorgniserregenden Zustand befunden, hieß es von der Polizei am Mittwoch. Er war in eine Falknerei gebracht worden. Unter dem Einsatz ihrer Dienstschuhe hatten Beamte am Dienstag den Vogel aus der klebrigen Schicht Bitumen gezogen, in dem er stecken geblieben war. Sperber seien sehr empfindliche Tiere, die Aufregung nur schwer vertragen, hieß es weiter von der Polizei. Die Beamten waren zunächst davon ausgegangen, einen Mäusebussard gerettet zu haben.