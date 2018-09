Hunde messen sich im Schafehüten

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Crawinkel (dpa/th) - Im thüringischen Crawinkel (Kreis Gotha) wird von diesem Freitag an der beste Border-Collie-Hütehund Deutschlands gesucht. Bis Sonntag messen sich 60 Hunde darin, jeweils mehrere Schafe unter anderem durch einen Parcours zu führen. Der Sieger der Deutschen Meisterschaft soll am Sonntag gekürt werden.

Nach Angaben der Arbeitsgemeinschaft Border Collie Deutschland hat Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) die Schirmherrschaft für die Meisterschaft übernommen. Neben den Wettkämpfen seien auch mehrere Hundevorführungen geplant. Wegen Nebels startete der Wettbewerb am Freitag mit Verzögerung.

Parallel zu dem Wettbewerb wird in Königsee (Kreis Saalfeld-Rudolstadt) von Freitag an bis Sonntag der Sieger der Deutschen Meisterschaft im Schafehüten für Deutsche Schäferhunde ermittelt. Ausgerichtet wird das Bundesleistungshüten vom Verein für Deutsche Schäferhunde, der nach eigenen Angaben mehr als 50 000 Mitglieder hat. Im thüringischen Königsee gehen 21 Tiere an den Start.