Border Collies messen sich im Schafehüten

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Crawinkel (dpa/th) - Im thüringischen Crawinkel (Kreis Gotha) wird von diesem Freitag an der beste Border Collie Hütehund Deutschlands gesucht. Der Start verzögerte sich allerdings, da die Teilnehmer wegen Nebels nicht so weit sehen konnten, wie der Veranstalter am Freitagmorgen mitteilte. Eigentlich sollte die Veranstaltung um 7.00 Uhr beginnen. Man rechne damit, dass man ab 8.00 Uhr freie Sicht habe.

Von Freitag bis Sonntag messen sich 60 Hunde darin, jeweils mehrere Schafe unter anderem durch einen Parcours zu führen. Der Sieger der Deutschen Meisterschaft der Schaf-Hütehunde Border Collies soll am Sonntag gekürt werden. Nach Angaben der Arbeitsgemeinschaft Border Collie Deutschland hat die Schirmherrschaft für die Meisterschaft Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) übernommen. Neben den Wettkämpfen seien auch mehrere Hundevorführungen geplant.