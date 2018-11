Gestohlen geglaubte Hündin in Burg wieder aufgetaucht

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Burg (dpa/sa) - Eine gestohlen geglaubte Hündin in Burg (Jerichower Land) ist wieder aufgetaucht. Einen Tag nach der Vermisstenmeldung habe ein Paar den schwarzen Mischlingshund auf der Polizeiwache abgegeben, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Das Paar hatte das Tier auf der Straße entdeckt. Am Montagabend hatte ein Bekannter des Halters das Tier gehütet, es nach seinem Einkauf samt Leine und Geschirr nicht mehr wiedergefunden und als gestohlen gemeldet. Ob die Hündin tatsächlich vorübergehend geklaut wurde, sollen Polizeiermittlungen ergeben.